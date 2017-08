Esclusiva: la Samp vira su Tonelli

La Sampdoria cerca un altro difensore centrale da mettere a disposizione di Marco Giampaolo. Mikulic è un’operazione per il futuro, il club blucerchiato in tarda serata piuttosto ha virato su Lorenzo Tonelli, in uscita da Napoli. Sull’ex Empoli, che in questa sessione è stato seguito anche dal Torino, ci sono anche Chievo e Fiorentina ma la Samp ha effettuato sondaggi approfonditi che presto possono portare ad ulteriori sviluppi.

Foto: sito ufficiale Napoli