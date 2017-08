Esclusiva: la Samp ha incontrato gli agenti di Inglese e Zapata. E Tonelli…

In attesa di capire come finirà la vicenda Schick, la Sampdoria si muove per reperire sul mercato rinforzi da consegnare a Giampaolo. Oggi il club blucerchiato ha incontrato gli agenti di Roberto Inglese e Duvan Zapata, incassando il gradimento dei diretti interessati. Per l’attaccante ci sono dunque due piste, assodato che la Samp aspetta intanto l’evolversi della questione Schick, sulla quale vi stiamo tenendo costantemente aggiornati. Per il reparto avanzato, ma con caratteristiche ben diverse rispetto ai due elementi sopracitati, piace sempre Munir, come già raccontato. Capitolo difesa: la Samp, oltre all’accelerata per Tonelli, sta per accogliere il danese Andersen, in arrivo dal Twente, e tiene sempre caldo Laurini, mentre l’operazione Mikulic si potrebbe perfezionare anche dopo il 31 agosto, senza fretta.