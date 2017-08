Esclusiva: la Lazio ora sta pensando di pagare la clausola per Jach

La Lazio è sempre a caccia di rinforzi per il pacchetto arretrato. La pista Paletta resta sempre viva (come confermato pubblicamente da Inzaghi), ma il club biancoceleste lavora anche su altre opzioni, come quella che porta a Jaroslaw Jach, difensore centrale mancino classe 1994, sotto contratto con il Zaglebie Lubin fino al 2019. Novità di questi ultimi minuti: la Lazio sta pensando di pagare la clausola da 2 milioni per lo specialista polacco. Lo scorso anno Jach era finito nel mirino del Borussia Dortmund, ma il suo futuro potrebbe essere a tinte biancocelesti.

Foto: laczynaspilka.pl