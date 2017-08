Esclusiva: la Fiorentina prenota Simeone, ma aveva sognato Bacca e sondato Lucas Perez

I prossimi saranno i giorni della Fiorentina. Da settimane vanno avanti i discorsi con Preziosi per Giovanni Simeone, discorsi che hanno portato a un risultato. Questo: dai 20 milioni di base siamo scesi a 15, la Fiorentina potrebbe aggiungerne un paio di bonus legati a rendimento e gol. La strada è spianata, ma nel frattempo i viola hanno sondato altre piste. Nei discorsi con il Milan per il trasferimento di Kalinic era stato chiesto Bacca (sul colombiano può tornare sempre il Siviglia) in alternativa piace non poco l’esterno sinistro Antonelli. In quest’ultimo caso si potrebbero abbattere i bonus rispetto alla richiesta fatta dalla Fiorentina per Kalinic: 25 più 5 di bonus (soldi che l’Everton garantirebbe, ma il croato ha in testa il Milan). I viola avevano fatto sondaggi importanti per Lucas Perez, in forza all’Arsenal, classe 1988 e contratto in scadenza nel 2020.