Trasferta italiana di mercato per l’Antalyaspor, ve ne abbiamo parlato. Uno, come riferitovi, l’obiettivo in particolare del club turco: Juraj Kucka, reputato una vera e propria priorità. Il Milan ha aperto, ma i contatti con il diretto interessato non hanno sortito i frutti sperati, malgrado un altro rilancio sull’ingaggio. Kucka prende tempo, vuole ponderare per bene, ma l’Antalyaspor non ha intenzione di aspettare.

Foto: Espn