Esclusiva: Keita, sondaggio Inter tra Juve e Milan

Keita Balde indiscutibile protagonista delle prossime settimane di mercato. Lotito sta facendo di tutto e di più per il prolungamento, rispetto al contratto in scadenza nel 2018. Simone Inzaghi lo ritiene imprescindibile per la Lazio che verrà, ma in realtà sul rinnovo al momento non ci sono spiragli. Vedremo. La Juve si è concentrata su Schick e pensa a Keita dalla scorsa estate, con forza e decisione. Il Milan ha incontrato almeno due-tre volte il suo entourage e considera l’attaccante senegalese prioritario per un ricambio generazionale. Chi offre di più a Lotito in caso di mancato rinnovo? La chiave è questa. Ma attenzione anche all’Inter, che si sta muovendo sottotraccia, che apprezza Keita da anni e che ha un eccellente rapporto con l’entourage. L’offerta importante non sarebbe un problema, a maggior ragione se i nerazzurri dovessero sacrificare Perisic, decisione non ancora presa. E senza dimenticare le informazioni chieste sulla posizione di Di Maria. Con Berardi noto pallino per la corsia di destra, considerato che oggi non ci sono sviluppi sul futuro di Bernardeschi.

Foto: zimbio.com