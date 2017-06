Esclusiva: Keita, la Juve non va dalla Lazio (per ora). Tra Milan e Inter…

Non soltanto Biglia in direzione Milan, la Lazio ha altre cose urgenti da sbloccare. Va seguita la situazione relativa a Keita con il particolare che vi abbiamo più volte raccontato: servono gli accordi con Lotito e la Juve, pur avendo stretto i patti con l’entourage, non ha intenzione di stringere i tempi con il presidente biancoceleste. Almeno per ora. Anche perché la Juve ha messo al primo posto della lista Bernardeschi, segue Douglas Costa e coltiva il sogno Di Maria. Ecco perché su Keita il Milan resta sul pezzo, ma va seguita anche l’Inter capace di ribaltare tutto con un’offerta importante.

Foto: zimbio.com