Esclusiva: Keita, la Juve circonda Lotito e aggiunge i bonus. Su centrocampista e terzino…

La volontà fa spesso la differenza. L’estate scorsa ci fu la prima irruzione Juve per Keita Balde, è trascorso più di un anno e la musica non è cambiata. Il senegalese ha in testa la Juve non soltanto per l’ingaggio da circa 5 milioni netti a stagione, ma perché la ritiene evidentemente la soluzione tecnica più adeguata per il suo futuro. Giocherebbe poco? A lui interesse la profondità del progetto. Potrebbe non andare alla Juve? L’Inter ci ha provato con forza, magari aspetta un varco per potersi inserire. Ma oggi non c’è. Potrebbe esserci soltanto se Lotito si rifiutasse di trattare con la Juve, ma oggi Lotito è circondato. Semplicemente perché sa che i giorni che trascorrono avvicinano l’attaccante alla scadenza. La Juve è arrivata a 21 milioni, può aggiungerne un paio di bonus per chiudere la pratica. I prossimi giorni saranno caldi in questo senso. Capitolo centrocampista: la Juve aspetta che il Psg abbassi il prezzo per Matuidi, ma continua a seguire N’Zonzi, confidando in uno sconto del Siviglia rispetto alla clausola. Per Emre Can il Liverpool oggi non molla, André Gomes è una suggestione che torna dopo il corteggiamento naufragato di un anno fa. La Juve prenderà anche un terzino, aspetta di capire bene il futuro di Lichtsteiner, è stata fin qui respinta dall’Atalanta per Spinazzola e tiene calda la soluzione Cancelo (proposto anche all’Inter), già approfondita diverse settimane fa.