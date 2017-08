Esclusiva: Karamoh, ecco l’ultima offerta dell’Inter. Il Caen…

Dall’accordo totale con Karamoh che vi abbiamo svelato il 22 luglio, all’ultimo offerta dell’Inter recapitata poco fa al Caen. Eccola: 5,5 milioni più circa un paio di bonus. Evidentemente una proposta diversa dagli 8 più bonus, come sostengono in Francia. L’Inter aspetta fiduciosa perché sa che comunque, con il contratto in scadenza, dovranno essere i francesi a cedere visto che poi rischierebbero di perderlo a parametro zero. E Karamoh, almeno fin qui, ha mostrato assoluta fedeltà al club nerazzurro. Per Mustafi e Sissoko i contatti sono no stop, nella speranza di trovare una soluzione che – per il momento – non prevede scambi dopo le idee dei giorni scorsi. Ma nelle ultime ore di mercato qualsiasi evoluzione è dietro l’angolo.

foto: The Sun