Esclusiva: Karamoh-Inter, presto un incontro per chiudere 

Yann Karamoh sempre più in orbita Inter. Dal sì totale ai nerazzurri a un incontro, fissato nei prossimi giorni, che servirà per arrivare alle intese definitive. Il presidente del Caen vorrebbe giocare al rialzo, ma sa anche che deve fare in fretta per pensare alle soluzioni alternative dopo aver ceduto uno dei pezzi da novanta del suo organico. Presto sarà tutto più chiaro, magari al rientro di Sabatini e Ausilio dalla Cina. Un incontro per chiudere, operazione da 7-8 milioni più un paio di bonus per soddisfare la richiesta del Caen. E per esaudire la richiesta di Karamoh che vuole soltanto l’Inter.

Foto: The Sun