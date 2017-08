Esclusiva: Kalinic-Milan, Simeone-Fiorentina, Bacca-Villarreal. Le ultime

Tre attaccanti con la valigia in mano: da Bacca a Kalinic passando per Simeone. Partiamo dal colombiano: Bacca ha chiesto al Milan di lasciarlo andare, ha già un accordo con il Villarreal (come spiegato ieri), il via libera è in arrivo. Il Milan aveva detto no inizialmente al prestito con diritto di riscatto, aveva chiesto l’obbligo tra i 16 e i 18 milioni, alla fine potrebbe accontentarsi di un prestito oneroso con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo dopo un cospicuo numero di presenze. Il Milan ha deciso di liberare il colombiano, sempre più separato in casa: sarebbe stato impossibile andare avanti così, in ogni caso il club rossonero si libera di un ingaggio importante. E ora cosa farà? Stringerà per Kalinic nel giro di 24-48 ore, in modo da organizzare le visite. Antonelli è stato contattato anche stamattina, ha manifestato qualche dubbio, la Fiorentina aspetterà per qualche ora, poi chiederà al Milan di aggiungere 5 milioni di bonus ai 25 già pattuiti. Contatti nel pomeriggio per chiudere, aspettando l’ultima risposta di Antonelli, poi si andrà avanti con gli aspetti burocratici. La Fiorentina si prepara ad accogliere Giovanni Simeone, ha da giorni un accordo con il Genoa per 15 milioni più 3 di bonus, nel pomeriggio verranno sistemati i documenti e poi l’attaccante figlio d’arte potrà svolgere le visite e mettersi a disposizione di Pioli.