Esclusiva: Kalinic-Milan, ecco le due richieste della Fiorentina

Il Milan può prendere Nikola Kalinic in qualsiasi momento, pur restando molto attento alle situazioni riguardanti gli altri attaccanti. I contatti con la Fiorentina hanno portato alla seguenti richieste del club viola per il centravanti croato: 25 milioni più Antonelli (formula de definire), oppure 25 milioni più 5 di bonus. La Fiorentina non intende scendere da questa valutazione, sapendo che in giro ci sono club (Everton in testa) disposti a spendere simili cifre. Ma sapendo anche che da settimane e settimane, Kalinic ha messo il Milan in cima alla lista dei desideri.

Foto: IbTimes.com