Esclusiva: Joao Mario-West Ham, prestito a 1,1 senza diritto di riscatto. Per l’Inter operazione da 4 milioni

Joao Mario al West Ham, dopo avervi raccontato tutto in esclusiva in questi ultimi giorni, compreso il sì totale di ieri del centrocampista agli Hammers e l’apertura definitiva del club londinese di questa mattina, siamo in grado di fornirvi cifre e dettagli dell’accordo: prestito oneroso da 1 milione e 100mila euro, ma la vera notizia è che non c’è il diritto di riscatto. Per l’Inter, considerato il risparmio sull’ingaggio da qui a giugno, è un’operazione da 4 milioni di euro. Del riscatto le due società parleranno eventualmente in un secondo momento.