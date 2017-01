Il Chelsea cerca un esterno offensivo last minute, così da rimpolpare la batteria a disposizione di Antonio Conte, impegnato nella rincorsa alla Premier League dove continua a guardare tutti dall’alto. Nelle ultime ore i Blues hanno fatto un tentativo per Candreva, una richiesta precisa del coach salentino, venendo respinti seccamente dall’Inter con Pioli che non intende assolutamente privarsi dell’ex Lazio.

Foto: Twitter Inter