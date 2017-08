Esclusiva: Inter, multa salatissima a Kondogbia. E per Emre Mor ora si defila

L’Inter ha deciso di multare pesantemente Geoffrey Kondogbia per non essersi presentato all’allenamento prima della partenza per Lecce dove domani sera si disputerà l’amichevole con il Betis Siviglia. C’è il massimo riserbo sull’entità della multa, ma trattasi di una stangata. L’Inter ha memorizzato la volontà di Kondogbia di andare al Valencia, ma l’operazione andrà in porto soltanto alle condizioni del club nerazzurro, ovvero obbligo di riscatto e non diritto come chiedono gli spagnoli. Di sicuro questa è una situazione da monitorare non poco nei prossimi giorni. Occhio agli sviluppi su Emre Mor. L’Inter sta decidendo di mollarlo, non intende partecipare al gioco al rialzo dopo aver raggiunto l’accordo con il Borussia Dortmund. Se non ci saranno controindicazioni nelle prossime ore, la decisione dell’Inter sembra essere quella definitiva.