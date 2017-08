Esclusiva: Inter, incontro positivo per baby D’Amico. Decisione dopo il 16. L’Atalanta…

Incontro proficuo, quello di stamattina tra l’Inter e l’entourage del giovanissimo Felice D’Amico, esterno offensivo classe 2000 di proprietà del Palermo. Sono state poste le basi per il trasferimento, ma non sono stati ancora raggiunti gli accordi definitivi. Le parti si aggiorneranno dopo il 16 agosto per arrivare a una quadratura. Su D’Amico c’è anche l’Atalanta, altro club da sempre molto attento ai giovani talenti.