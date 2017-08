Esclusiva: Inter, doppio accordo perfezionato per Schick. Le visite…

Patrik Schick non ha vissuto un’estate propriamente semplice. Si sentiva della Juve, era della Juve, poi è successo quello che è successo. E l’attaccante ha vissuto un legittimo momento di confusione che ha superato con il trascorrere dei giorni. Dall’incontro tra Inter e Samp c’erano stati contatti tra chi assiste l’attaccante e la società nerazzurra. Contatti che sono stati intensificati e che hanno portato all’accordo anche sull’ingaggio. Quindi esiste una doppia intesa perfezionata. La Samp vorrebbe trattenere Schick per una stagione, anche se non era questo il desiderio del diretto interessato. Vedremo. Intanto, presto ci saranno nuove visite che sgombreranno il campo da qualsiasi equivoco. E poi verrà presa una decisione definitiva.

Foto: sito ufficiale Sampdoria