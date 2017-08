Esclusiva: Inter ai dettagli per Emre Mor. E su Karamoh…

Emre Mor e l’Inter: un’accelerata talmente importante che con il Borussia Dortmund vanno definiti gli ultimi dettagli. Un’operazione in dirittura ma alle condizioni dei nerazzurri: nel complesso non si andrà oltre i 14-15 milioni (come riferito già stamattina), a conferma che, almeno oggi, per Emre non sono arrivate proposte da 20 e che le condizioni sono quelle che erano state prospettate alla Fiorentina. Con la conseguenza che, venuta fuori la notizia, è emerso l’interesse di club prestigiosi come l’Inter: un particolare che ha scatenato un’asta, non sul cartellino ma sul maggiore appeal del club di destinazione per l’esterno offensivo e il suo entourage. Una cosa va precisata: Emre Mor, nelle valutazioni dell’Inter, non esclude Karamoh. L’Inter vuole chiudere Mor, forte del non trascurabile dettaglio che Karamoh aspetta l’accordo tra il Caen e i nerazzurri, avendo detto sin qui no a qualsiasi altra proposta. Lo scenario potrebbe cambiare solo se il gioiellino del Caen, corteggiato dall’Arsenal e non solo, cambiasse idea dopo aver memorizzato che, in seno al reparto avanzato dell’Inter, si sta per registrare l’arrivo di un altro giovane rampante. Un potenziale concorrente in più con cui fare i conti, al netto di caratteristiche differenti e alchimie tattiche.