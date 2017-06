Esclusiva: Inter-Bernardeschi, tutto bloccato. Dal vertice con il Psg alla necessità su Candreva

L’Inter deve prendere almeno un esterno offensivo che potrebbero diventare due in caso di uscita di Perisic corteggiato dal Manchester United (ma l’offerta è ancora bassa). Detto che il sondaggio per Keita al momento è rimasto tale, dall’incontro con il Psg è emerso l’interesse per Lucas Moura, vecchio pallino nerazzurro. Antero Henrique ha ribadito la cedibilità per una cifra non lontana dai 40 milioni, ma per il momento l’Inter, pur seguendo con grande interesse il brasiliano, ha preso il numero di targa in attesa di affondare eventualmente il colpo più avanti. Fino al 30 giugno l’Inter deve pensare anche alle cessioni e l’arrivo del brasiliano è anche legato all’uscita di Candreva (che lo scorso gennaio era stato cercato dal Chelsea). Malgrado le smentite, Bernardeschi resta un grande obiettivo, ma la situazione è bloccata. Soprattutto: quando e se il ragazzo dovesse avere il via libera dalla Fiorentina, vorrebbe essere lui a scegliere la nuova destinazione. E in questo momento la Juve lo intriga parecchio…