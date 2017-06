Esclusiva: Ilicic-Samp, ecco qual è la distanza. Ma…

Josip Ilicic e la Sampdoria, ballano un paio di milioni ma la trattativa conserva buone possibilità di andare in porto. Il ventinovenne sloveno ha un contratto in scadenza nel 2018 con la Fiorentina, la Samp offre 3 milioni di base più 2 di bonus, la Viola chiede 5+2. Il club blucerchiato, anche con il cash della cessione di Bruno Fernandes allo Sporting Lisbona (da definire senza fretta), alzerà leggermente la proposta, la sensazione è che – come spesso accade in questi casi – a metà strada si possa trovare la definitiva quadratura.

Foto: Daily Star