Esclusiva: il Psg piomba su Reina. Ecco la posizione del Napoli

Il Paris Saint-Germain è piombato su Pepe Reina. Lo vorrebbe prendere subito o a parametro zero. Il portiere è molto tentato e allettato da una possibilità del genere, ma il Napoli fa muro. Il contratto è in scadenza, il Psg insisterà mettendo sul piatto un ingaggio da circa 4 milioni a stagione e un’offerta vicina ai 9 milioni (con bonus) per il cartellino dello specialista spagnolo. Si tratterà di capire nelle prossime ore quale sarà il comportamento del club azzurro che vorrebbe trattenere Reina ma che deve fare i conti con gli umori di un portiere che non ha avuto l’invocato rinnovo.

Foto: Twitter ufficiale Napoli