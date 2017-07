Alberto Grassi lascerà Napoli per andare a giocare. Il Chievo sta spingendo, oggi è il club più vicino al centrocampista classe 1995, con buone possibilità di arrivare a una soluzione. Nei prossimi giorni, probabilmente entro giovedì, verrà fatto un punto della situazione. E il Chievo aspetta il via libera per Grassi.

Foto: zimbio.com