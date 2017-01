Esclusiva: Grassi-Empoli, questione di tempo. Ma l’Atalanta…

Alberto Grassi è promesso sposo dell’Empoli, con il placet del Napoli, e dovrebbe accadere qualcosa di particolare per far saltare l’operazione. Soltanto che l’Atalanta chiede tempo almeno fino a domenica: con Gagliardini ormai all’Inter, ha bisogno di Grassi almeno fino alla prossima partita. In modo da trovare un sostituto (Hiljemark piace sempre, concorrenza Spartak Mosca) e attendendo il rientro di Kessie dalla Coppa d’Africa. L’Empoli sperava già di avere a disposizione Grassi, ma deve portare pazienza.

Foto: sito ufficiale Atalanta