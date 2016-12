Esclusiva: Grassi, altre due pretendenti. Ma l’Empoli…

Alberto Grassi è sempre più un uomo mercato. L’Empoli resta in pole, con l’avallo del Napoli, anche se l’Atalanta sta facendo alcuni ragionamenti in caso di cessione anticipata (non completamente da escludere) di uno tra Gagliardini e Kessie. E in quel caso Grassi sarebbe prezioso, anche se il ragazzo ha già detto sì all’Empoli e spera di concretizzare l’operazione nel giro di pochi giorni. Nel frattempo ci hanno provato Cagliari e Leganes, fin qui senza grossi riscontri.

Foto: sito ufficiale Atalanta