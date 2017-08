Esclusiva: Giaccherini dice sì alla Fiorentina. I dettagli

Emanuele Giaccherini ha detto sì alla Fiorentina. Nel tardo pomeriggio vi avevamo anticipato l’irruzione viola per il versatile esterno offensivo. Giaccherini ha altri due anni di contratto a Napoli, uno stipendio importante ma vuole giocare. La Viola è disposta ad allungare di un anno l’attuale accordo, spalmando l’attuale ingaggio, e Giak ha manifestato la totale disponibilità a trasferirsi a Firenze. Situazione ottimamente impostata, in attesa degli ultimi sviluppi. Per il Napoli la situazione più calda resta quella che chiama in causa Zinchenko. Denis Suarez e Castillejo piacciono da tempo, ma sono due profili un po’ più complicati da raggiungere a tre giorni scarsi dalla fine del mercato.

Foto: sito ufficiale Napoli