Dieci giorni fa Luca Germoni ha rinnovato fino al 2022 con la Lazio, ma adesso il club biancoceleste manderà nuovamente a giocare l’esterno classe 1997, reduce dall’esperienza alla Ternana. Per Germoni c’è in pole l’ambizioso neo promosso Parma, mentre le due retrocesse dalla A Pescara e Palermo al momento inseguono. Saranno giorni caldi anche per Germoni.