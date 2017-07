Luca Germoni firmerà domani per il Parma. C’è l’accordo con la Lazio per l’esterno sinistro classe 1997 reduce da una stagione in prestito a Terni e che ha da poco rinnovato con il club di Lotito. Chiara anche la formula: prestito con diritto di riscatto per il Parma e controriscatto a favore della Lazio.