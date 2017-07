Esclusiva: Genoa-Inter, nuova possibile sinergia per Benavidez

Sfumato Cecchini, trasferitosi al Malaga, Inter e Genoa stanno studiando una possibile sinergia per un centrocampista uruguaiano che ha ottenuto da poco la cittadinanza italiana. Stiamo parlando di Carlos Benavidez, classe 1998, in forza al Defensor ma che nei prossimi giorni quasi sicuramente troverà una nuova sistemazione. Al Genoa piace, con l’Inter si cercherà di individuare la soluzione per arrivare a un accordo.

Foto: Twitter @TodosMenosDos