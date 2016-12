Esclusiva: Gagliardini, sempre più Inter. Sul piatto 25 milioni e…

Lucas Leiva in pugno, in attesa del placet definitivo, ma valutazioni di vario tipo che l’Inter sta facendo. Una in modo particolare e chiama in causa Roberto Gagliardini (seguito nei giorni scorsi anche dalla Juve) nel processo di italianizzazione del gruppo che Suning ha intenzione di fare. Verratti? Bisogna aspettare. Bernardeschi e Berardi? Giugno è lontano. Ma su Gagliardini, come vi abbiamo già anticipato, l’Inter vuole fare sul serio. E ha già manifestato all’Atalanta l’intenzione di mettere 25 milioni sul piatto, in modo da sbaragliare la concorrenza. Operazione da chiudere ora per giugno? In linea di massima sì, ma occhio alle sorprese nei prossimi giorni. Perché l’Inter pensa a Gagliardini per l’estate, ma può anche decidere di chiudere subito, magari accordandosi sulle modalità di pagamento.

Foto: zimbio.com