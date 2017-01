Esclusiva: Gagliardini-Inter verso il summit. La Juve…

Roberto Gagliardini resta la prima scelta per il centrocampo dell’Inter. Nei prossimi giorni ci sarà un summit per arrivare a una conclusione come vorrebbe il club nerazzurro: prestito molto oneroso con diritto di riscatto. L’Atalanta sta pensando ad altri centrocampisti, ha un accordo di massima con il Palermo per Hiljemark, valutazione tre milioni, ma potrebbe prendere un altro specialista del ruolo. Per il momento l’Inter tiene in stand-by sia Lucas Leiva che Luiz Gustavo (quest’ultimo sondato anche dalla Juve), malgrado l’apertura dei rispettivi club per il prestito senza obbligo. In uscita Felipe Melo e Gnoukouri (Crotone in pole), verranno valutate eventuali proposte faraoniche per Banega. Due centrocampisti in arrivo per Pioli? Dipenderà dalle uscite, per ora la priorità è il talento dell’Atalanta. Tornando appunto a Gagliardini, la Juve apprezza ma fin qui non ha programmato altri summit con l’Atalanta. E l’Inter intende svoltare senza perdere tempo.

Foto: zimbio.com