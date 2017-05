Esclusiva: Gabriele Gori-Fiorentina, rinnovo a un passo fino al 2021

Gabriele Gori è un attaccante di assoluto talento, classe 1999, che ha avuto non pochi problemi fisici durante la stagione con la Primavera della Fiorentina. Ma i viola credono nelle sue qualità, al punto che è ormai in dirittura d’arrivo il prolungamento di contratto fino al 2021. Assistito da Giocondo Martorelli, ecco che Gori sta per legarsi ulteriormente alla Fiorentina. E sulla panchina della Primavera troverà Emiliano Bigica, il principale candidato come già anticipato.