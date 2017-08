Derby tutto portoghese per Gabigol. Ormai è una corsa a due tra Benfica e Sporting, anche se poi dipenderà soprattutto dalla volontà dell’attaccante brasiliano che in passato ha detto no ad almeno tre-quattro club, Las Palmas in testa. La chiave sarà la contribuzione al pagamento di almeno una parte dell’ingaggio.

Foto: Twitter Inter