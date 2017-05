Esclusiva: Di Francesco si avvicina alla Roma. E lo ha già spiegato al Sassuolo. Emery…

Eusebio Di Francesco ha già spiegato al Sassuolo che considera chiuso il ciclo. Non è un problema di clausola o altro, semplicemente per il grande rispetto che deve a Squinzi lo ha voluto spiegare senza troppi giri di parole. Tutto questo, in linea di massima, comunque vada per il suo futuro. Ma il suo futuro si sta già colorando di giallorosso. Oggi è il candidato più autorevole per la panchina della Roma, in queste ore ha scavalcato Sousa e nelle più recenti valutazioni di Monchi e soci prevale la volontà di sostituire Spalletti con un altro profilo italiano. La situazione potrebbe ipoteticamente cambiare soltanto se il Psg scaricasse Emery, ma al momento non ci sono segnali di questo tipo e l’eventuale conquista della Coppa di Francia, sabato la finale contro l’Angers, blinderebbe ulteriormente il tecnico ex Siviglia. Malgrado le dichiarazioni di circostanza, il Sassuolo è dunque preparato all’addio di Di Francesco, vedremo nei prossimi passaggi quali saranno le soluzioni per il post Eusebio: piace Bucchi, che però ha un contratto a Perugia, nelle scorse settimane è stato seguito Fabio Grosso (che ha richieste in B), presto nuovi aggiornamenti.

Foto: Twitter Sassuolo