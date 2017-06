Esclusiva: Fiorentina, piace Eder. Intanto Bruno Gaspar avanza

La Fiorentina dovrà prendere una decisione su Bernardeschi, a maggior ragione se fosse definitivo il no al rinnovo del contratto in scadenza nel 2019. E nel frattempo c’è un profilo che piace non poco sia a Corvino che a Pioli (quest’ultimo presto sarà ufficializzato), è quello di Eder non certo blindatissimo in casa Inter. Situazione da seguire, Eder piace anche a Mancini per il nuovo Zenit. Nelle ultime ore ci sono stati sondaggi per Leonardo Pavoletti che vorrebbe restare a Napoli ma che rischia di trascorrere un’altra stagione da seconda o terza scelta. Conferme totali su Bruno Gaspar, terzino destro classe 1993 del Vitoria Guimaraes, la strada è in discesa.