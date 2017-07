Esclusiva: Fiorentina, da Eysseric a Jesé passando per Nkunku. Su Ghezzal…

La Fiorentina sta trovando gli accordi definitivi per la cessione di Bernardeschi alla Juve. Ma si sta muovendo sul mercato: in arrivo Eysseric, accordo totale con il Nizza, presto lo sbarco in Italia per le visite. La pista Jesé viene sempre valutata, pur all’interno di difficoltà legate all’ingaggio dell’attaccante ex Real (3,5 milioni netti a stagione). Più semplice arrivare a Nkunku, centrocampista classe 1997, completamente promosso e talento di indiscutibile prospettiva. Capitolo Ghezzal: l’esterno offensivo, liberatosi circa 10 giorni fa dal Lione, è stato proposto ai viola. Un paio di settimana fa era avanzata la trattativa con la Roma, poi tutto naufragò per una richiesta di commissioni ritenuta eccessiva.