Esclusiva: Felipe Melo, c’è il Fluminense. Oggi summit

Felipe Melo ai saluti. Un passaggio fondamentale per il mercato dell‘Inter, in attesa che vengano sciolte le riserve sul nuovo centrocampista (c’è il sì per Lucas Leiva, piace sempre Luiz Gustavo). La novità nel caso di Felipe Melo è rappresentata dalla forte irruzione del Fluminense, oggi in programma un summit. Il Fluminense offre due anni e mezzo di contratto a poco meno di due milioni e mezzo netti a stagione, ma chiede un contributo dell’Inter per i sei mesi che restano fino a giugno. Una destinazione gradita a Felipe Melo, nel frattempo il Palmeiras si è defilato, sullo sfondo ci sono anche Corinthians e Santos.

Foto: zimbio