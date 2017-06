Esclusiva: Eysseric-Fiorentina, svolta in arrivo! I dettagli

La Fiorentina continua a seguire Diallo e Karamoh, ma nelle ultime ore – restando in ambito francese – ha sferrato l’assalto definitivo a Valentin Eysseric. Stiamo parlando di un trequartista-esterno offensivo classe 1992, in forza al Nizza, promosso da tutte le relazioni recenti degli osservatori viola. Dopo i sondaggi di qualche settimana fa, la Fiorentina ha deciso di entrare nel vivo dell’operazione approfittando della breve durata del contratto (scadenza 2018). Sul piatto una cifra inferiore ai 5 milioni di euro, cifra sulla quale ragionare lavorando sui bonus. I prossimi possono essere i giorni di Borja Valero e Bernardeschi, con Inter e Juventus rispettivamente pronte a definire le relative operazioni, ma intanto la Fiorentina si muove: svolta in arrivo sul fronte Eysseric.

Foto: L’Equipe