Esclusiva: Emre Mor-Inter, ecco cosa manca. Schick-Inter, questione di giorni

L’Inter molto attiva. E lo sarà di più nei prossimi giorni. L’operazione Emre Mor resta saldamente in piedi, ci sono gli accordi tra le due società per una cifra non troppo lontana dai 15 milioni, quindi tra Borussia e Inter è tutto a posto. Cosa manca? Questioni tecniche. Che il suo agente fosse un tipo sui generis si era capito quando aveva rilasciato, e poi smentito, alcune dichiarazioni sull’interesse di Napoli e Roma. Club che, per la verità, mai si sono materializzati per l’esterno offensivo turco. Ora il procuratore chiede commissioni che, nelle sue intenzioni, dovrebbero essere comprese nel prezzo del cartellino, piuttosto che estrapolate. Ma è una situazione che in qualche modo verrà chiarita, Emre Mor vuole l’Inter. Questioni tecniche, dunque. Mentre per Patrik Schick e i nerazzurri è questione di giorni, la settimana prossima sarà quella giusta per entrare nel vivo. Gli accordi tra le società e l’entoruage risalgono – come anticipato – alla scorsa settimana. Alla Samp 30,5 milioni con pagamento in tre o due rate (Ferrero vorrebbe in due), all’attaccante un quinquennale con una base da circa due milioni a stagione. Il suo agente parla giustamente di tre club, con il Monaco sullo sfondo, ma l’Inter oggi è davanti a tutti. E ha un’occasione unica per lasciarsela sfuggire.