Esclusiva: Emre Mor, c’è il sì alla Fiorentina. E la strada è spianata

Emre Mor ha detto completamente sì alla Fiorentina, un’occasione che ritiene importante per avere la visibilità che nell’ultima stagione a Dortmund non ha avuto. Stiamo parlando di un talento cristallino, dalla tecnica finissima, che fa della velocità una delle sue caratteristiche principali. La strada è spianata perché lo stesso Borussia è entrato nell’ordine di idee di cederlo e nei giorni scorsi aveva detto no a un paio di proposte sotto i 10 milioni di euro. La possibilità di maturare un’esperienza in Italia ha poi fatto la differenza nelle valutazioni di Emre Mor, particolare fondamentale per rendere la strada sempre più spianata. La Fiorentina ha messo in preventivo una base da 12, anche 13 milioni, con la possibilità di aggiungere dei bonus per soddisfare completamente le richieste del Borussia Dortmund. E Pioli si prepara ad abbracciare un esterno offensivo in grado di essere grande protagonista nella prossima Serie A.

Foto: sito ufficiale Borussia Dortmund