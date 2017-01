Omar El Kaddouri si avvicina all’Empoli, ve ne stiamo parlando in esclusiva da svariate settimane e adesso, a circa 4 ore dal gong, le parti si sono ulteriormente avvicinate. Il ventiseienne centrocampista marocchino è in scadenza con il Napoli, sulle sue tracce c’è anche il Trabzonspor, ma l’Empoli ha alzato il pressing e spera di arrivare alla definizione della prima scelta per il dopo-Saponara.

Foto: zimbio