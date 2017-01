Nelle ultime ore l’Empoli è tornato nuovamente alla carica per El Kaddouri, stavolta con fondate speranze di poter arrivare alla definizione. Il club toscano, che continua a lavorare per Zajc, ha bisogno di un centrocampista con le caratteristiche del ventiseienne marocchino che – ricordiamo – è in scadenza con il Napoli. E l’Empoli è tornato all’assalto per El Kaddouri…

Foto: zimbio.com