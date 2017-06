Il retroscena: Eder ha un posto importante nella lista di Pioli

Il mercato della Fiorentina giocoforza dipenderà in gran parte dalla soluzione del rebus Bernardeschi, nel frattempo Corvino è sempre al lavoro per consegnare i rinforzi giusti a Stefano Pioli. Vi abbiamo già parlato di Eder, non certo blindatissimo in casa Inter, un profilo che piace non poco sia al direttore che al nuovo tecnico che ha avuto modo di apprezzarlo nei sei mesi trascorsi alla guida dei nerazzurri. Eder, che può entrare anche in orbita Zenit (era stato Mancini a volerlo all’Inter), a Milano non è riuscito a confermarsi sui livelli della Samp. E quella di Firenze potrebbe rappresentare la piazza ideale per il rilancio del trentenne attaccante italo-brasiliano, anche a prescindere da un’eventuale operazione Bernardeschi (prima scelta della Juve) con l‘Inter. La situazione va monitorata con attenzione, ma Eder occupa un posto importante nella lista di Pioli.

Foto: zimbio.com