Esclusiva: Di Gennaro, contatti diretti Milan-Cagliari

Nella tarda serata vi abbiamo parlato della pista Di Gennaro per il centrocampo del Milan, bisognoso numericamente di un nuovo innesto in mediana dopo il grave infortunio occorso a Bonaventura. Ruoli diversi, ovviamente, ma il profilo di Davide Di Gennaro intriga il Milan last minute. Lo specialista classe 1988 è in scadenza con il Cagliari, peraltro è cresciuto proprio nel settore giovanile rossonero, il che agevolerebbe la situazione dal punto di vista della lista. Tra Cagliari e Milan ci sono stati altri contatti in serata, i sardi hanno sondato il terreno per Calabria (obiettivo dell’estate scorsa) ma il problema di De Sciglio rappresenta un ostacolo probabilmente insormontabile. Intanto, per Di Gennaro–Milan si continua a lavorare…

Foto: sito ufficiale Cagliari