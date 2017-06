Esclusiva: Danilo-Bernardeschi: la Juve ha scelto il tandem. Su Szczesny e il centrocampista…

Idee chiare da giorni. La Juve ha scelto il tandem, Danilo più Bernardeschi. Per il laterale i discorsi vanno avanti, con la volontà di presentare una proposta vicina ai 20 milioni con i bonus che possa soddisfare il Real. La Juve ha uno slot da extracomunitario libero e lo vuole dedicare al laterale. Esattamente come ha deciso, ormai da giorni, di puntare su Bernardeschi: in agenda, come da tempi segnalato, un appuntamento con la Fiorentina per i primi giorni della settimana prossima, magari già tra lunedì e martedì. Sul piatto 40 milioni più cinque, anche in questo caso tutto confermato, a meno che la Viola non prenda in considerazione una contropartita tecnica. Capitolo Szczesny: dopo l’inserimento dell’Inter, la Juve non ha ancora chiuso con l’Arsenal, resta una distanza di sette-otto milioni, novità a breve. Centrocampista: il Siviglia aspetta un’offerta ufficiale per N’Zonzi, non ancora arrivata, la Juve ha la priorità del terzino (occhio sempre a De Sciglio) e dell’esterno offensivo. Se ci fosse la proposta agli spagnoli, si potrebbe trattare sotto clausola. Ma la Juve vuole prima fare qualche uscita. E non smette di seguire Matuidi, proposto da Raiola e che può arrivare a condizioni migliori (dai 12 ai 15 milioni) avendo un solo anno di contratto con il Psg.