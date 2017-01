Esclusiva: Dahoud, c’è anche il Milan con la Juve

Lavorare a gennaio in vista di giugno, una scelta che spesso ha dato frutti importanti. Ieri sera vi abbiamo parlato del grande sogno per l’attacco del nuovo Milan cinese, ossia Pierre-Emerick Aubameyang, da sempre un pallino del ds in pectore Mirabelli. Passando dai sogni a obiettivi ugualmente importanti ma certo meno onerosi, fari puntati, nell’ambito della missione tedesca di questi giorni, anche su Mahmoud Dahoud, centrocampista centrale del Borussia Moenchengladbach che piace moltissimo anche alla Juve, come riferitovi ai tempi della trasferta di Paratici in terra teutonica. Relazioni eccellenti per il gioiello di origini iraniane, in scadenza nel 2018 con il Gladbach, per il quale a breve potrebbe scatenarsi una bagarre che può coinvolgere anche Milan e Juve, oltre a qualche club estero. Rudy è in scadenza con l’Hoffenheim, un profilo che piace in casa rossonera ma dalla Germania segnalano che il Bayern si è mosso in anticipo e non ha intenzione di perdere il vantaggio accumulato.

Foto: sito ufficiale Bundesliga