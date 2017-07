Esclusiva: Coulibaly-Udinese, affare in chiusura. I dettagli

Un nuovo contatto andato molto bene. Mamadou Coulibaly viaggia velocemente verso l’Udinese, operazione da due milioni più un paio di bonus. Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo incontro con il Pescara, quello per mettere a posto tutti i dettagli. Ma la pole guadagnata dall’Udinese è davvero l’anticamera di una fumata bianca in arrivo. E per il momento non è previsto l’inserimento di Zampano nell’operazione.

Foto: sito ufficiale Pescara