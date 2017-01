Esclusiva: Conti, il Napoli si è già informato. La valutazione…

Andrea Conti è un importante obiettivo del Napoli per la prossima stagione. Ne abbiamo parlato, confermiamo. Sul laterale destro dell’Atalanta ci sono altri club, per esempio il Chelsea, ma anche il Milan dei cinesi ci penserebbe in prospettiva. Il Napoli è avanti, almeno in queste settimane, e si già informato sulla valutazione. Oggi 15 milioni più bonus, ma sappiamo bene come funziona con i gioielli di casa Atalanta.

Foto: sito ufficiale Atalanta