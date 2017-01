Esclusiva: Cigarini possibile idea del Milan. A Montella piacerebbe se…

Adriano Galliani dice che il mercato del Milan prevede un attaccante esterno, lo scambio Storari-Gabriel con il Cagliari e le eventuali cessioni di Ely e Vangioni dopo aver perfezionato la cessione (ormai definita) di Luiz Adriano allo Spartak Mosca. Bisogna credergli? Fino al 31 gennaio possono esserci le occasioni e Montella vorrebbe un centrocampista. Appurato che la Fiorentina oggi non intende privarsi di Badelj, un’idea che potrebbe stuzzicare l’allenatore è quella che porta a Luca Cigarini. Quest’ultimo quasi sicuramente lascerà la Samp, c’è stato un sondaggio dello Sporting Gijon, in serie A ci ha pensato il Cagliari, sullo sfondo ci sono Delneri e Donadoni (gradimento degli allenatori, non ancora trattativa con Udinese e Bologna). E occhio anche al Milan se dovesse decidere di prendere un altro centrocampista con il placet di Montella. A maggior ragione con il mercato in entrata rossonero bloccatissimo per tanti motivi.

Foto: sito ufficiale Sampdoria