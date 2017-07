Esclusiva: Cataldi-Benevento, ora può sbloccarsi

In serata è ripartita con grande fiducia la trattativa per il trasferimento di Danilo Cataldi dalla Lazio al Benevento. Nei giorni scorsi era stato raggiunto l’accordo tra i club (per una cifra importante, da almeno sei milioni), ma non con l’agente del centrocampista. Ma poco fa trattativa riaperta, possibilità concrete di trovare gli accordi. E così il Benevento, dopo aver sbloccato D’Alessandro, si prepara a definire l’operazione Cataldi.

Foto: zimbio