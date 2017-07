Esclusiva: Cataldi-Benevento, siamo in dirittura

Tutto confermato: Danilo Cataldi viaggia spedito verso il Benevento. Il centrocampista classe 1994, in uscita dalla Lazio dopo la parentesi al Genoa, è ormai a un passo dal club sannita. Operazione in dirittura, i rapporti tra i due presidenti Lotito e Vigorito sono risultati decisivi per la definizione della trattativa. Dopo Chibsah, Gyamfi, Gravillon, Coda, Puscas, Venuti, Belec e Letizia, il Benevento si appresta ad abbracciare Danilo Cataldi, un colpo di primissimo livello per la società campana.

Foto: sito ufficiale Lazio